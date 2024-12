Atelier de normalisation : l'ASN s'engage pour une mobilité durable et responsable

L'Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) a organisé ce mardi 24 décembre à Dakar, un atelier visant la validation de la norme sur les batteries d'accumulateurs et de démarrage au plomb pour véhicules à moteur thermique au Sénégal. Cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale qualité du Sénégal, notamment dans son volet normalisation.



Face aux problèmes majeurs que rencontre le secteur de l’automobile sénégalais, l’adoption des normes nationales sur les batteries de démarrage des véhicules à moteur thermique devient une chose cruciale. C'est dans cette logique que l’Association Sénégalaise de Normalisation, en collaboration avec les membres du comité électrotechnique national, mais également les acteurs du transport, y compris les acteurs de l'industrie automobile, a organisé un atelier en vue d’élaborer et de valider les normes adaptées aux spécificités du Sénégal.



Selon Abdourahmane Dione, Directeur Général de l'Association Sénégalaise de Normalisation, l’idée, c'est « de doter au gouvernement des moyens légaux à travers la réglementation. Comme vous le savez, recourir aux normes dans la réglementation, c'est la bonne pratique partagée partout dans le monde et au Sénégal, l'idée, c'est de faire la même chose », a-t-il déclaré.



Visant une meilleure approche dans le secteur de l'automobile, le projet consistera à renforcer les aspects techniques et environnementaux tels que : « La qualité de l'équipement, la qualité des ouvrages, mais surtout assurer la sécurité des usagers et nous projeter vers ce qu'on appelle une mobilité durable et responsable ».



Par ailleurs, ayant constaté le plein potentiel du secteur du transport, qui aujourd'hui peut permettre de booster l'ambition industrielle du Sénégal, la suite de cet atelier selon le Directeur Général de l'ASN, mène vers des perspectives prometteuses. Ainsi, l'idée est de partir de cette norme pour renforcer la réglementation.



« Pour aujourd'hui, nous allons adopter une norme pour les batteries de démarrage pour les véhicules à moteur thermique. Mais dans le futur, nous travaillerons sur les autres normes qui vont encadrer le secteur du transport d'une manière générale », a annoncé Abdourahmane Ndione.



Avant de terminer, dit-il, des « programmes d'évaluations de la conformité et des propositions concrètes pourront être faites au gouvernement pour la réglementation à travers les normes et programmes de certification ».