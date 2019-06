Atlético : la déclaration surprenante d’Antoine Griezmann sur son avenir

Depuis qu’il a annoncé son départ de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann tient en haleine tous les médias espagnols. Annoncé en partance pour le FC Barcelone, le Français est au coeur de rumeurs incessantes. Les dirigeants blaugranas voudraient enfin l’enrôler en payant les 120 M€ correspondant à sa clause libératoire, mais le vestiaire culé ne serait pas franchement favorable à sa venue. Ensuite, c’est un avenir au Paris Saint-Germain qui a été évoqué pour le Colchonero.



Après le match disputé à Nantes face à la Bolivie, l’attaquant de l’équipe de France avait refusé d’en dire davantage, avant d’indiquer au journal Sport qu’il avait malgré tout une idée bien précise du club où il souhaitait atterrir. « Je sais où je veux aller, et les sacrifices que je dois faire pour y arriver. Je demande juste un tout petit de patience. Dès que je pourrais le dire, ce sera avec plaisir. » Mais ce soir, le natif de Mâcon a lâché une petite phrase qui fait déjà les gros titres de l’autre côté des Pyrénées.

« Il faut avoir un peu de patience. C’est encore trop tôt. Je suis le premier à vouloir que mon futur soit réglé, mais pour le moment, il faut attendre. Je ne sais pas si je continuerai à jouer en Espagne. Dans deux semaines, on saura peut-être. Ce que je veux, c’est jouer au football, m’amuser », a-t-il déclaré en zone mixte.



Griezmann pas certain d’évoluer en Liga la saison prochaine ? Info ou intox ? A l’heure où un avenir au Barça ne cesse d’être évoqué en Espagne, le Français sait plus que jamais comment faire pour entretenir le suspense !