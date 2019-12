Attaque à main armée à Saint-Louis : un mort et un blessé enregistrés

La station-service, EDK-Oil, près de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, au Nord du Sénégal (260km de Dakar), été attaquée par une bande de malfrats composée de huit (8) individus. L’incident qui a eu lieu dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 décembre 2019, vers les coups de 3 heures du matin, a enregistré un mort et un blessé.



Le défunt est supposé appartenir à la bande de cambrioleurs. Âgé de 22 ans, il habitait la localité de Pale, à l'entrée de Saint-Louis. Selon Rfm qui donne l’information, le vigile de la station-service a été blessé et les recettes de la caisse emportées.



La gendarmerie et les forces de sécurité qui ont vite intervenu, sont actuellement aux trousses des assaillants qui ont réussi à prendre la poudre d’escampette. Les malfrats étaient à bord d’un véhicule volé, de type 4X4 de l’OMVS (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal).