Attaque armée à Pikine : Central Équipements victime d’un braquage, 20 millions de FCFA emportés

Le Central Équipements, une entreprise spécialisée dans la distribution et l’installation de matériels de cuisine, a été la cible d’une attaque armée. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi à Pikine.



Selon les informations relayées par L’Observateur, onze individus lourdement armés ont pris d’assaut les locaux de la société, neutralisant les trois vigiles en poste avant de piller le coffre-fort.



Les assaillants, équipés de pistolets et de coupe-coupe, étaient divisés en deux groupes. « Personne n'a vu venir », a confié l’un des vigiles encore sous le choc. Quatre d’entre eux ont escaladé le mur de clôture depuis le côté de l’autoroute à péage, neutralisant un premier vigile. Pendant ce temps, un second groupe de sept individus est entré par le côté opposé, proche de la passerelle menant vers la Gare des Baux Maraîchers.



Les vigiles, armés mais surpris, ont été dépouillés de leurs téléphones, ligotés et enfermés dans les toilettes. Agissant en véritables professionnels, les cambrioleurs ont détruit les caméras de surveillance et défoncé toutes les portes situées aux trois niveaux du bâtiment, relate un témoin cité par le journal.



Après avoir localisé le coffre-fort dans le bureau du directeur, les malfaiteurs, incapables de l’emporter, l’ont forcé sur place et se sont servis à volonté. Le préjudice financier est estimé à plus de 20 millions de francs CFA, selon un responsable de l’entreprise.



Alertée immédiatement après le départ des cambrioleurs, la direction a sollicité l’intervention des forces de l’ordre. Les éléments de la police locale, accompagnés de la police scientifique, se sont déployés sur les lieux pour collecter des indices et démarrer l’enquête.