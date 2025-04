Police nationale : 312 policiers adjoints volontaires libérés de leurs fonctions

Dans le cadre de la réforme en cours du statut du personnel de la police nationale, les autorités sénégalaises ont officiellement mis fin au contrat de la première cohorte des policiers adjoints volontaires de la 7e génération. Cette mesure, qui concerne 312 éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI), a pris effet le 8 avril 2025.



Selon les documents officiels parvenus à PressAfrik, la décision émane du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, à travers l’arrêté n°0000264/MINTSP/DGPN/DRH/DF du 28 mars 2025. Signé par le Directeur des ressources humaines de la Police nationale, Daouda Gadiaga, le bordereau d’envoi précise que « cette libération s’inscrit dans le cadre d’une adaptation et d’une modernisation des ressources humaines au sein des forces de l’ordre. »



Dans une note adressée aux commandants de groupes opérationnels, aux chefs d’état-major et aux responsables de la coordination des unités, le Directeur du GMI par intérim, le commissaire de police principal Jean Mané, a souligné que la libération intervient pour « fin de contrat. » Il a également invité les responsables concernés à diligenter les procédures de notification conformément à la réglementation en vigueur, en veillant à transmettre dans les meilleurs délais tous les procès-verbaux au secrétariat de l’état-major.



Les policiers adjoints volontaires avaient été intégrés en soutien aux effectifs réguliers pour renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale. Ce, conformément, au décret présidentiel n°2021-1197 du 20 septembre 2021 signé par l'ancien chef de l'Etat, Macky Sall. Leur engagement devait permettre d’améliorer la couverture sécuritaire sur l’ensemble du territoire.