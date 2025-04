Attaque au Bénin : «Le Jnim n’a pas encore de base fixe au Bénin mais a des relais dans les communautés locales»

Conflit dans l'est de la RDC: Emmanuel Macron veut voir la France en «facilitateur» pour la paix

Dans une interview accordée à TV5 Monde, le président de la République s’est exprimé sur le conflit dans l’est de la RDC, qui oppose le gouvernement congolais et les rebelles de l’AFC/M23. Le président français a réitéré qu’il ne peut y avoir qu’une solution politique à cette crise, dans laquelle la France espère se poser en « facilitateur ».



Alors que le gouvernement congolais et les rebelles de l’AFC/M23 disent vouloir une trêve, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement de la France dans la recherche de solutions pacifiques en République démocratique du Congo (RDC) et au Rwanda, deux pays en proie à des tensions régionales persistantes. Selon le président français, Paris entend jouer un rôle de facilitateur dans le dialogue entre les acteurs de la région afin de garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté des États, tout en soutenant la désescalade politique et ethnique. « Ce que nous voulons faire, c'est par la discussion et avec la RDC, le Rwanda et toute la sous-région, trouver un chemin pour que l'intégrité territoriale, la souveraineté, le respect des intérêts de chacun, la désescalade politique et ethnique se fasse », a déclaré Emmanuel Macron.