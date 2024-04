Attaque de l’Iran contre Israël : la communauté internationale condamne l’offensive de Téhéran

Le Corps des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une «vaste» attaque de «drones et de missiles» vers Israël.

Après l’attaque de drones et de missiles de l’Iran contre Israël, les réactions internationales ne se sont pas faites attendre, dans la nuit de samedi à dimanche.



La France a condamné l'attaque menée contre Israël par l'Iran qui «franchit un nouveau pallier» de déstabilisation.



L'Union européenne «condamne fermement» cette offensive, a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell sur X, dénonçant une «escalade sans précédent» et «une menace grave à la sécurité régionale». «L'UE condamne l'attaque iranienne inacceptable contre Israël. Elle constitue une escalade sans précédent et une menace grave à la sécurité régionale», a indiqué le responsable.



Le président du Conseil européen Charles Michel a appelé à «tout faire pour empêcher une nouvelle escalade régionale. Il faut éviter de nouvelles effusions de sang». «Nous continuerons à suivre la situation de près avec nos partenaires», a-t-il réagi sur ce réseau social.



Le premier ministre britannique Rishi Sunak a condamné une attaque «dangereuse», assurant que le Royaume-Uni «continuerait à défendre la sécurité d'Israël». «Aux côtés de nos alliés, nous travaillons en urgence à stabiliser la situation et empêcher une escalade. Personne ne veut voir de nouveau bain de sang», a-t-il dit dans un communiqué.



L'Italie suit «avec attention et préoccupation» la situation après le lancement de drones iraniens contre Israël, a annoncé samedi soir le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani sur X. «J'ai parlé avec la présidente du Conseil (Giorgia Meloni) et le ministre de la Défense (Guido Crosetto), le gouvernement est prêt à gérer tout type de scénario», a-t-il ajouté.