Un avion s'écrase au décollage à Katmandou : 18 morts, le pilote seul survivant

Pour une raison encore inconnue, un avion a fait une sortie de piste au moment du décollage ce mercredi matin à l'aéroport international de Katmandou. Seul le pilote, gravement blessé, est encore en vie.



Un avion de ligne effectuant un vol intérieur au Népal s'est écrasé ce mercredi matin avec 19 personnes à bord lors du décollage à Katmandou, la capitale, a rapporté le journal népalais Kathmandu Post.



Le vol de Saurya Airlines à destination de Pokhara transportait deux membres d'équipage et 17 membres du personnel de la compagnie népalaise pour un vol d'essai, a déclaré le porte-parole de la police népalaise, Dan Bahadur Karki. « Dix-huit corps ont été retrouvés, dont celui d'un étranger », a précisé Dan Bahadur Karki. Ils doivent être autopsiés rapidement. La police a indiqué qu'il s'agit d'un yéménite. Parmi les 18 morts se trouvent trois membres d'une même famille : un homme, son épouse et leur fils.



Le pilote transporté à l'hôpital

Le pilote, seul encore en vie, a été transporté d'urgence à l'hôpital. « Le pilote a été secouru et il est en cours de traitement », a indiqué Dan Bahadur Karki au Kathmandu Post. « Il est hospitalisé dans un état grave », selon un communiqué de presse de l'aéroport. Il s'agissait d'un vol effectué à des fins techniques ou de maintenance, a indiqué à l'AFP Gyanendra Bhul, de l'Autorité de l'aviation civile du Népal, sans donner plus de détails.



Avec AFP