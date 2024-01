«Attaque» sur le domicile du président de la Commission de la CEEAC au Gabon: les premières révélations de l'enquête

Dans son communiqué, le gouvernement gabonais soutient que le président de la Commission de la CEEAC n’a pas été victime d’une attaque comme signalé dans sa note verbale du 18 janvier dernier. L’enquête a démontré que « l’intrusion par effraction des hommes armées », déplorée par Gilberto Da Piedade Verissimo, est en fait « l’arrivée dans le domicile du propriétaire de la maison avec ses aides de camp ».Le président de la Commission était absent et hors du Gabon. L’enquête a établi que Gilberto Da Piedade Verissimo avait résilié son bail le 30 novembre 2023. Il devait libérer la résidence au plus tard le 5 janvier 2024. L’Angolais n’était donc plus locataire de la maison.L’enquête a encore révélé que le président de la Commission résidait désormais dans un appartement dans le centre-ville. Cette nouvelle résidence n’avait pas été signalée aux Affaires étrangères ce qui est contraire à la convention de Vienne sur la protection des diplomates.Ni la CEEAC ni l’Angola n’ont réagi pour le moment. Une source diplomatique espère cependant que Libreville et Luanda trouveront une solution rapide de sortie de crise.