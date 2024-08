Attaques contre l’armée malienne à Tin Zaouatine : La CEDEAO condamne avec fermeté

Suite aux attaques perpétrées contre l’armée malien, la CEDEAO s’est fendue d'un communiqué pour dénoncer et condamner jusqu’à la dernière énergie ces actes inhumains contre des éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tin Zaouatine, qui ont causé « un nombre important » de morts.



« La CEDEAO suit avec préoccupation l’évolution de la situation sécuritaire au Mali et condamne fermement les récentes attaques contre les membres des forces de défense et de sécurité maliennes à Tin Zaouatine, dans le nord du pays, qui ont fait de nombreuses victimes parmi les forces maliennes », lit-on sur le document.



« Par la présente », poursuit le document, « la Commission de la CEDEAO présente ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République du Mali ainsi qu’aux familles des victimes », ajoute le communiqué.