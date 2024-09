Attaques djihadistes à Bamako : la CEDEAO condamne fermement et marque sa solidarité au peuple malien

La Commission de la CEDEAO a condamné via un communiqué les attaques terroristes intervenues au Mali contre « les installations militaires » sises dans la capitale Bamako. La CEDEAO affirme sa « consternation suite aux actes terroriste qui ont fait de nombreux dégâts et des victimes ».



« La CEDEAO a suivi avec consternation les informations sur les attaques terroristes djihadistes de ce mardi 17 septembre 2024 contre des installations militaires à Bamako au Mali, qui ont fait des victimes et de nombreux dégâts matériels », note le communiqué.



L'organisation sous régionale d'intégration a aussi tenu à présenter ses condoléances au Peuple Malien. « La CEDEAO présente ses sincères condoléances au Gouvernement et au peuple de la République du Mali, ainsi qu’aux familles des victimes », lit-on dans le communiqué.



La CEDEAO a rappelé sa « ferme volonté de condamner toute attaque terroriste qui pourrait mettre en péril la paix et la sécurité dans la sous-région Ouest africaine ».



Enfin, la CEDEAO se tient prêt à œuvrer pour toute solution garantissant le retour de la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région. « CEDEAO souhaite réitérer son ferme engagement en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région », conclu communiqué.