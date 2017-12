Attentat à la pudeur : Un père de famille condamné à 10 ans pour attouchements

I. Bâ, un père de famille a été condamné à dix (10) ans de prison ferme. Il a été jugé par le Tribunal de grande instance de Saint-Louis, pour attouchements sexuels sur sa fillette de moins d’un (1) an. Reconnu coupable d’attouchements sur sa progéniture, il a été attrait à la barre pour répondre du chef d’accusation d'attentat à la pudeur sans violence sur mineures de moins de treize (13) ans commis par ascendant. Et, I. BA n’a pu convaincre le Tribunal.



L’affaire avait été mis en délibéré à l’issue de l’audience tenue à huit-clos et au cours de laquelle, le représentant du ministère public avait requis une peine ferme de dix (10) ans de prison.



Accusée par son épouse, P. Dia, d’avoir commis des actes incestueux sur sa fillette de moins d’un (1) an, I. BA a été placé sous mandat de dépôt, le 20 novembre dernier après son déferrement au Parquet de Saint-Louis, par les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie.



Malgré les chefs d’inculpation retenus contre lui, I. BA avait réfuté, soutenant n’avoir jamais abusé sexuellement de ses enfants.