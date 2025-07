Scandale à Tivaouane Peulh : un Prof filmant ses élèves en plein acte sexuel arrêté à la frontière Sénégal - Mauritanie

Ibrahima B., âgé de 32 ans et professeur d’anglais dans un établissement privé de Keur Massar, a été interpellé jeudi dernier à la frontière sénégalo-mauritanienne alors qu’il tentait de quitter le pays. Son arrestation est intervenue suite à une opposition de sortie du territoire, dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits présumés de viol sur mineur, attentat à la pudeur, chantage et menace de diffusion d’images à caractère pornographique.



Selon des sources policières, l’affaire a éclaté le 14 juin 2025, lorsqu'une vidéo virale sur TikTok a alerté l’opinion. On y accusait un professeur d’anglais, exerçant dans une école privée appelée « Miroir de l’Avenir », située à Tivaouane Peulh, d’avoir abusé sexuellement de plusieurs élèves mineures.



L’affaire a été portée à la connaissance du public à travers une émission animée par l’influenceuse My Besty, diffusée le 15 juin, dans laquelle plusieurs témoignages étaient rapportés. La Brigade des mœurs et de protection des mineurs de la Sûreté urbaine de Dakar s’est aussitôt auto-saisie. Des investigations ont été menées, notamment un transport sur les lieux et des auditions.



Le directeur de l’établissement ainsi que plusieurs élèves citées dans la vidéo ont été convoqués, nous apprend Libération. Parmi elles, quatre jeunes filles âgées de 17 à 19 ans ont livré des témoignages accablants : elles affirment avoir été contraintes à des rapports sexuels avec leur professeur, sous la menace de mauvaises notes, et d’être ensuite filmées à leur insu. Les vidéos auraient ensuite servi à les faire chanter, sous peine de diffusion sur les réseaux sociaux.



D’autres élèves, approchées par le mis en cause, ont également déclaré avoir repoussé ses avances.



Ibrahima B. a été déféré ce lundi au parquet de Rufisque. L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur des faits reprochés.