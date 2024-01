Attentat meurtrier près de la tombe de Qassem Soleimani: l'Iran accuse Israël

L’Iran a fortement réagi à cet attentat à la bombe que les autorités ont qualifié « d’attaque terroriste ». Et le premier incriminé par le régime du président Raissi est Israël. Le Président Iranien Ebrahima Raissi a dénoncé un acte « lâche et odieux ». « Il ne fait aucun doute que les auteurs de cet acte lâche seront bientôt identifiés et punis pour leur acte odieux, par les forces de sécurité et les forces de l’ordre compétentes », a déclaré Raissi dans un communiqué.



En réaction aux accusations des autorités iraniennes, les Etats-Unis par la voix de Matthew Miller, porte-parole du département d’Etat parlent « d’absurdité ».



Cette violente attaque à la bombe a été, selon les premiers éléments de l’enquête, activée à distance par télécommande. Et les deux attentats « ont lieu à quelques minutes d’intervalle pour faire le maximum de victimes », ont estimé les autorités iraniennes.



Au chapitre des réactions, le Président Russe a condamné « la cruauté et le cynisme de l’attentat ». L’union européenne, également n’a pas tardé à réagir. « L’Union européenne exprime sa solidarité avec le peuple iranien », a indiqué un porte-parole du service diplomatique de l’UE dans un communiqué.