Attribution provisoire de la gestion de l’eau: le bras de fer entre la Sde et Suez se poursuit

Le bras de fer entre la Sde (Société des eaux) et la société française, Suez, pour la gestion par affermage du service public de production et de distribution d'eau potable en milieu urbain, est loin de connaître son épilogue. Ce, contrairement à ce qu’a annoncé «Libération» et repris par bons nombres de médias sénégalais. Ces derniers avaient sifflé la fin du combat donnant profit à Suez au détriment de la Sde.



En effet, il n'y a pas pour le moment d'attribution provisoire à l'un des candidats, ont révélé des sources proches du dossier à Setal.net.



À rappeler que l'Agence de régulation des marchés publics (Armp) avait ordonné, après avoir constaté des irrégularités et incohérences dans la procédure d'attribution, l'annulation de l'attribution provisoire de ce marché à Suez. Et, la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) devait ensuite examiner le rapport de la commission.



Et, si la Dcmp valide le rapport, la Sde, dont le contrat pour la gestion de l'eau au Sénégal a expiré début décembre, va donc assurer le service jusqu'au 30 juin prochain, suivant les termes d'un avenant signé par l'État.



Mais pour l’heure, le rapport est toujours en examen, et il est très tôt pour parler d'attribution à l'un des candidats, précise le site web.