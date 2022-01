Au Botswana, le président est positif au Covid-19, infecté par le variant Omicron

Le chef de l’État sud-africain souffre de symptômes légers de la maladie, selon la présidence.Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a été testé positif au Covid-19 dimanche et a entamé un traitement, souffrant de symptômes légers de la maladie. Cyril Ramaphosa, 69 ans, entièrement vacciné, a commencé à se sentir «mal» après avoir quitté en milieu de journée la cérémonie officielle au Cap en hommage à l’ancien président Frederik de Klerk, mort le mois dernier, a déclaré la présidence dans un communiqué tard dans la soirée.



Le chef de l’État portait un masque noir pendant la cérémonie qui a rassemblé environ 200 personnes dans une église de la ville, sauf lorsqu’il a prononcé l’éloge funèbre. «Le président, qui est entièrement vacciné, s’est isolé au Cap et a délégué toutes ses responsabilités au vice-président David Mabuza pour la semaine prochaine», a ajouté le bureau du président, ajoutant que la cérémonie s’était déroulée dans le respect des règles sanitaires.



Les personnes qui ont été en contact avec Cyril Ramaphosa ont toutefois été invitées à surveiller l’apparition de symptômes ou à se faire tester. Le chef d’État est suivi par les services de santé de l’armée. Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée précisant s’il avait été contaminé par le nouveau variant Omicron détecté le mois dernier en Afrique du Sud.



Le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tout comme le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l’Union africaine (Africa CDC), John Nkengasong, lui ont souhaité «un prompt rétablissement» dans des messages Twitter.