Au Botswana, le président sortant Mokgweetsi Masisi remporte les élections

« Moi, Terrence Rannowane, j'ai l'honneur de déclarer à la nation du Botswana et au monde que le Dr Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi est élu président de la République du Botswana », a déclaré ce vendredi le plus haut magistrat du pays. Conformément à la tradition, le président sortant a été déclaré vainqueur dès la confirmation que son parti avait remporté 29 des 57 sièges du Parlement. Même si le dépouillement se poursuit dans les autres circonscriptions.



Une élection qui s’annonçait serrée



Mokgweetsi Masisi, 58 ans, a accédé à la présidence du Botswana en avril 2018 après la démission de son prédécesseur Ian Khama, conformément à la Constitution du pays qui limite à dix ans maximum le mandat des chefs de l'Etat. A la tête du pays depuis son indépendance en 1966, le Parti démocratique du Botswana (BDP) du président Masisi était pour la première fois menacé de perdre sa majorité au Parlement lors de ce scrutin à cause d'une fronde lancée par son prédécesseur.



Ian Khama, qui accuse son successeur de dérive autoritaire, a claqué la porte du BDP, créé son propre parti et appelé ouvertement pendant la campagne à voter pour l'opposition.