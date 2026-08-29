Niger : le ministère de la Défense annonce la reprise de contrôle des sites sensibles après des tirs dans la nuit

Le ministère nigérien de la Défense affirme que les Forces de défense et de sécurité ont repris le contrôle des différents sites sensibles touchés par des tirs dans la nuit de vendredi à samedi à Niamey.



Les autorités appellent désormais les habitants de la capitale à reprendre normalement leurs activités, mais aucune précision n'a encore été donnée sur l'identité ou les motivations des personnes impliquées.



L'annonce a été faite samedi à la télévision nationale par le ministre d'État chargé de la Défense nationale, le général Salifou Mody.



Selon le responsable, les Forces de défense et de sécurité sont rapidement intervenues après le déclenchement des incidents dans plusieurs secteurs de la capitale.



Reprise progressive des sites



Cette opération aurait permis de contenir ce que les autorités présentent comme un « mouvement d'humeur » et de reprendre progressivement des zones situées à proximité du palais présidentiel auraient notamment été touchées. Le secteur de l'aéroport international Diori Hamani avait également été cité parmi les lieux concernés ou exposés aux tirs.



Quelques heures auparavant, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avait appelé les habitants à rester calmes et à ne pas relayer d'informations non vérifiées.



Le ministère de la Défense invite désormais la population de Niamey à « vaquer librement à ses occupations ».



contrôle des positions concernées. Au cours de la nuit, plusieurs sources avaient signalé des tirs à l'arme lourde près de sites stratégiques.



Pour rappel, des coups de feu et des tirs à l’arme lourde sont entendus depuis le milieu de la nuit de vendredi 28 à samedi 29 août 2026 à Niamey, autour de l’aéroport, mais aussi dans le centre-ville, dans la zone du palais présidentiel



La base 101 de l'armée de l'air, située dans le complexe de l'aéroport international abrite notamment le quartier général des partenaires russes de Niamey, Africa Corps, ainsi que l'état-major de la force unifiée de l'Alliance des Etats du Sahel que le Niger forme avec le Burkina Faso et le Mali.

