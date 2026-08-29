Annulation de son événement à Ndiaganiao : le PASTEF dénonce un « revirement spectaculaire » et promet d’user toutes les voies de droit

PASTEF-Les Patriotes a réagi à la décision du sous-préfet de l’arrondissement de Fissel d’annuler l’autorisation précédemment accordée à la section communale du parti à Ndiaganiao pour l’organisation d’une journée de lancement de la vente de cartes de membre.
Dans un communiqué publié le 28 août, le Bureau politique national de PASTEF-Les Patriotes dit prendre acte de l’arrêté d’interdiction, tout en dénonçant avec fermeté ce qu’il qualifie de « revirement spectaculaire ».
Le parti déplore notamment qu’« une partie de l’administration territoriale renonce à sa neutralité républicaine pour entraver l’animation et la vie politique des partis ».
PASTEF interpelle ainsi le ministre de l’Intérieur, qu’il considère comme le « garant de la neutralité politique de l’administration territoriale », et exige de ce dernier qu’il « mette fin à ces agissements ».
Dans son communiqué, le parti estime également que « ces provocations répétées témoignent d’une profonde nervosité d’une mouvance présidentielle de plus en plus fébrile ».
Toutefois, PASTEF appelle ses militants et sympathisants au calme. « Nous demandons à tous les militants et sympathisants de faire preuve de sérénité et de ne céder à aucune provocation », souligne le communiqué.
Le parti apporte par ailleurs son « soutien total » à sa section de Ndiaganiao et l’invite à se retrouver « au siège du parti ou dans un lieu privé pour lancer les opérations de placement des cartes de membre ».
Enfin, PASTEF-Les Patriotes affirme qu’il compte contester cette décision par les voies légales. « Fidèle à sa ligne de conquête pacifique du pouvoir, PASTEF-Les Patriotes usera de toutes les voies de droit pour faire respecter les libertés publiques », conclut le Bureau politique national.
Dans un communiqué publié le 28 août, le Bureau politique national de PASTEF-Les Patriotes dit prendre acte de l’arrêté d’interdiction, tout en dénonçant avec fermeté ce qu’il qualifie de « revirement spectaculaire ».
Le parti déplore notamment qu’« une partie de l’administration territoriale renonce à sa neutralité républicaine pour entraver l’animation et la vie politique des partis ».
PASTEF interpelle ainsi le ministre de l’Intérieur, qu’il considère comme le « garant de la neutralité politique de l’administration territoriale », et exige de ce dernier qu’il « mette fin à ces agissements ».
Dans son communiqué, le parti estime également que « ces provocations répétées témoignent d’une profonde nervosité d’une mouvance présidentielle de plus en plus fébrile ».
Toutefois, PASTEF appelle ses militants et sympathisants au calme. « Nous demandons à tous les militants et sympathisants de faire preuve de sérénité et de ne céder à aucune provocation », souligne le communiqué.
Le parti apporte par ailleurs son « soutien total » à sa section de Ndiaganiao et l’invite à se retrouver « au siège du parti ou dans un lieu privé pour lancer les opérations de placement des cartes de membre ».
Enfin, PASTEF-Les Patriotes affirme qu’il compte contester cette décision par les voies légales. « Fidèle à sa ligne de conquête pacifique du pouvoir, PASTEF-Les Patriotes usera de toutes les voies de droit pour faire respecter les libertés publiques », conclut le Bureau politique national.
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