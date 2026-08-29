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Tournée à Bignona : Yankhoba Diémé annonce un hôpital militaire, un pont et des routes pour Ziguinchor



Tournée à Bignona : Yankhoba Diémé annonce un hôpital militaire, un pont et des routes pour Ziguinchor
En tournée à Bignona le vendredi 28 août 2026, le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a annoncé plusieurs projets majeurs destinés à renforcer les infrastructures et les services dans la région de Ziguinchor (sud).

Parmi les annonces phares figurent la construction du nouveau pont de Ziguinchor, la réalisation de la route Bignona-Diouloulou, ainsi que la Boucle du Fogny, des projets routiers très attendus par les populations.

Le ministre a également annoncé la construction à Bignona d’un hôpital militaire de niveau 2, une infrastructure qui devrait contribuer au renforcement de l’offre de soins et à la prise en charge sanitaire dans la zone. 

« Le Président de la République vous a donné un hôpital militaire. Le premier hôpital militaire de niveau 2 du Sénégal sera construit à Bignona avant fin 2027 », a-t-il promis devant une foule nombreuse. 

Pour Yankhoba Diémé, ces annonces traduisent avant tout la volonté ferme du chef de l’État d’accompagner le développement de la Casamance sur le long terme 
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Moussa Ndongo

Samedi 29 Août 2026 - 15:53


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