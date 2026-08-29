Tournée à Bignona : Yankhoba Diémé annonce un hôpital militaire, un pont et des routes pour Ziguinchor

En tournée à Bignona le vendredi 28 août 2026, le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a annoncé plusieurs projets majeurs destinés à renforcer les infrastructures et les services dans la région de Ziguinchor (sud).
Parmi les annonces phares figurent la construction du nouveau pont de Ziguinchor, la réalisation de la route Bignona-Diouloulou, ainsi que la Boucle du Fogny, des projets routiers très attendus par les populations.
Le ministre a également annoncé la construction à Bignona d’un hôpital militaire de niveau 2, une infrastructure qui devrait contribuer au renforcement de l’offre de soins et à la prise en charge sanitaire dans la zone.
« Le Président de la République vous a donné un hôpital militaire. Le premier hôpital militaire de niveau 2 du Sénégal sera construit à Bignona avant fin 2027 », a-t-il promis devant une foule nombreuse.
Pour Yankhoba Diémé, ces annonces traduisent avant tout la volonté ferme du chef de l’État d’accompagner le développement de la Casamance sur le long terme
Parmi les annonces phares figurent la construction du nouveau pont de Ziguinchor, la réalisation de la route Bignona-Diouloulou, ainsi que la Boucle du Fogny, des projets routiers très attendus par les populations.
Le ministre a également annoncé la construction à Bignona d’un hôpital militaire de niveau 2, une infrastructure qui devrait contribuer au renforcement de l’offre de soins et à la prise en charge sanitaire dans la zone.
« Le Président de la République vous a donné un hôpital militaire. Le premier hôpital militaire de niveau 2 du Sénégal sera construit à Bignona avant fin 2027 », a-t-il promis devant une foule nombreuse.
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