Tournée à Bignona : Yankhoba Diémé annonce un hôpital militaire, un pont et des routes pour Ziguinchor

En tournée à Bignona le vendredi 28 août 2026, le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a annoncé plusieurs projets majeurs destinés à renforcer les infrastructures et les services dans la région de Ziguinchor (sud).



Parmi les annonces phares figurent la construction du nouveau pont de Ziguinchor, la réalisation de la route Bignona-Diouloulou, ainsi que la Boucle du Fogny, des projets routiers très attendus par les populations.



Le ministre a également annoncé la construction à Bignona d’un hôpital militaire de niveau 2, une infrastructure qui devrait contribuer au renforcement de l’offre de soins et à la prise en charge sanitaire dans la zone.



« Le Président de la République vous a donné un hôpital militaire. Le premier hôpital militaire de niveau 2 du Sénégal sera construit à Bignona avant fin 2027 », a-t-il promis devant une foule nombreuse.



Pour Yankhoba Diémé, ces annonces traduisent avant tout la volonté ferme du chef de l’État d’accompagner le développement de la Casamance sur le long terme