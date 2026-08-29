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Mercato : Ibrahim Mbaye attendu ce samedi à Birmingham pour passer sa visite médicale avec Aston Villa



Mercato : Ibrahim Mbaye attendu ce samedi à Birmingham pour passer sa visite médicale avec Aston Villa
Le Paris Saint-Germain et Aston Villa ont trouvé un accord de principe pour le transfert d’Ibrahim Mbaye. Le montant total de l’opération est estimé à 55 millions d’euros. 

Selon la presse britannique, l'international sénégalais va se rendre en Angleterre ce samedi pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec Aston Villa.

Mbaye va donc découvrir la Premier League avec Villa, l’un des huit adversaires du PSG en phase de ligue, en Ligue des Champions cette saison. 
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Moussa Ndongo

Samedi 29 Août 2026 - 13:30


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