Au Caire, Sadio encagoulé et extirpé par la BIP... pour échapper à la ruée de jeunes fans égyptiens

Pour permettre à Sadio Mané d’accéder à la pelouse du complexe Tolip pour la dernière séance des « Lions » , les éléments préposés à la sécurité de l’équipe nationale ont dû mettre en place une stratégie. Ils ont tout bonnement encagoulé la star dans une capuche pour qu’il soit pas reconnu. Seulement, ce subterfuge n’a pas donné tous ses fruits. Dès que Sadio Mané a mis le pied sur le hall dudit hôtel, il a été bien identifié. Et d'après le journal Record, qui raconte les faits, c’était le branle-bas entre les jeunes égyptiens et la sécurité de la Tanière.



Comme s’ils s’étaient passé le mot, les jeunes ont afflué avant la séance d’entrainement des hommes de Cissé, le complexe qui était déjà bondé de monde. Les jeunes du centre de formation de Feyenoord Rotterdam ont fait le pied de grue avec leurs parents pour immortaliser un moment avec l’enfant de Bambaly. Finalement, ce denier a été exfiltré par la police et les éléments Brigade d'intervention de la police (Bip)?