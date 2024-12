Au Gabon, le dernier Premier ministre d'Ali Bongo serre la main du président de la transition

Au Gabon , un signe de décrispation politique. Alain-Claude Bilie-By-Nze a mis de l’eau dans son vin en rencontrant le président de la transition ce vendredi 27 décembre. Le dernier Premier ministre d’Ali Bongo Ondimba a serré la main de Brice Clotaire Oligui Nguema, le général qui a dissout son gouvernement il y a plus d'un an.À la sortie de la rencontre, Alain-Claude Bilie-By-Nze a affirmé être venu au palais de la Rénovation pour remettre au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, les propositions élaborées par sa plateforme politique, nommée Ensemble pour le Gabon. L'objectif affiché est de garantir la transparence des élections qui mettront fin à la transition en cours.Le dernier Premier ministre d’Ali Bongo, devenu l’une des voix les plus critiques contre les militaires au pouvoir, propose que le Code électoral, en cours de révision, retire l’organisation des élections au ministère de l’Intérieur au profit d’une commission électorale indépendante. Il demande également la mise à plat du fichier électoral hérité du régime déchu ainsi qu’un nouveau découpage électoral.La plateforme d’Alain-Claude Bilie-By-Nze a aussi demandé au président Oligui Nguéma le financement et le plafonnement des frais de campagnes. Dernière exigence : la publication du calendrier des élections qui mettront fin à la transition. Selon le calendrier initial publié par les militaires, la transition devrait prendre fin en août prochain. Le pays doit dans ce délai organiser, dans un ordre non encore communiqué, une élection présidentielle, des élections législatives et des scrutins locaux.