Au Niger, Macron s'incline devant les sépultures des militaires tombés à Inates

C’est devant deux régiments de soldats français et nigériens qui lui rendaient les honneurs que le président Macron s’est incliné sur les tombes des soldats morts à Inates le 10 décembre. Un geste apprécié par les Nigériens.



C'est au carré des Martyrs que le président français a rendu un hommage aux soldats nigériens tombés à Inates. « Je tenais à venir m'incliner devant les dépouilles de vos soldats, a déclaré Emmanuel Macron, témoigner le respect que nous leur devons, notre solidarité pour leurs familles comme pour vos armées et pour toute la nation. »



Un geste apprécié par Mahamadou Issoufou, dans la pure tradition nigérienne. « Dans nos traditions, rendre visite à ceux qui sont dans le deuil est l'acte le plus apprécié. »



Pour vaincre le terrorisme, il faut renforcer les alliances avec les pays amis, a dit le chef de l'État hôte. « Nous allons vaincre l'ennemi, parce que nous allons mieux nous organiser, mieux coordonner les forces nationales et les forces alliées, en particulier la force Barkhane. »



« Tournant de la guerre » contre le terrorisme



En demandant, à deux reprises, plus de « clarté politique » à ses homologues du G5, Emmanuel Macron mesure ses mots : « les semaines qui viennent sont absolument décisives pour que le combat que nous menons contre le terrorisme. Nous avons eu des victoires, encore récemment, encore ces dernières heures, et nous continuerons d'en avoir. Mais nous sommes à un tournant de cette guerre. »