Au Sénégal, il y a 200.000 demandeurs d’emploi par an, révèle le ministre Abdoulaye Diop

Le ministre sénégalais de l’Emploi, Abdoulaye Diop a révélé qu’au Sénégal, il y a plus de 200.000 demandeurs l’emploi par an, lors du vote du projet de budget de son département à l’Assemblée nationale, arrêté à plus de 15,8 milliards F cfa.



« Tous les deux ans, il y a 200.000 demandeurs d’emploi au Sénégal et, dans ce sens, l’Etat a mis en place des médicaments de financement, a affirmé Abdoulaye Diop, qui ajoute que ce nombre est supérieur à celui des fonctionnaires ».



Face ce nombre élevé de demandeurs d’emploi, l’Etat du Sénégal a mis en place plusieurs projets notamment le Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) ainsi que des Domaines agricoles communautaires (Dac), pour résorber le nombre.



« L’emploi est un problème réel et la solution n’est pas forcement liée aux performances et à la puissance des pays, que cela au Sénégal ou ailleurs, sinon des Etats Unis seraient pas à 3 ou 4% de taux de chômage, a-t-il justifié.



M. Diop a soutenu que « le rôle de l’Etat n’est pas de recruter, mais plutôt de créer des conditions favorables pour attirer les investisseurs ».