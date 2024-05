Opération d'envergure contre le trafic de bois à la frontière Sénégalo-gambienne

Ce mardi, le Service départemental des Eaux et Forêts de Vélingara a mené une vaste opération de contrôle et de ratissage dans les forêts le long de la frontière avec la Gambie. Cette action qui s'est faite sur les ordres du nouvel Inspecteur régional des Eaux et Forêts de la région de Kolda, le Colonel Daniel Manga fait suite à des informations persistantes faisant état d'une activité intense d'abattage clandestin d'arbres.



L'opération concerne les forêts de la zone de Médina-Mary, au nord-ouest du département, où les habitants se plaignaient depuis plusieurs jours d'activités nocturnes suspectes. Les « prédateurs de la forêt » ciblaient principalement des arbres centenaires de l'espèce Dimb, qu'ils abattaient pour les découper et les acheminer vers la Gambie voisine.



Cette activité illégale serait alimentée selon Seneweb depuis plusieurs années par des ressortissants de la Guinée en Gambie, qui ont installé des scieries à Gambissara, le plus gros village du pays, situé à 7 km au nord de Médina-Mary.



Il s'agit de la première opération d'une telle envergure menée par les Eaux et Forêts de Vélingara dans la zone de Médina-Mary pour préserver les forêts. Les habitants se sont engagés à collaborer étroitement avec les Eaux et Forêts pour préserver les ressources naturelles de leur environnement.