Au Sénégal, la sévérité de la Covid-19 est stable, selon une étude

Au Sénégal, la sévérité de la Covid-19 est stable, en comparaison avec la semaine passée, selon l’indice de suivi de la sévérité. Son score s’affiche à 0,990 le 17 octobre (contre 0,990 le 10 octobre), soit une sévérité modérée.



Le pays occupe le 3ème rang dans le classement mondial et le 1er rang dans le classement africain (sur un total de 35 pays du continent). Le nombre de nouveaux cas détectés par semaine au Sénégal est en baisse (37 cas durant la semaine du 04 au 10 octobre 2021, contre 29 entre le 11 et le 17 octobre 2021).



Il en est de même que les décès, leur nombre est passé de 5 (entre le 04 et le 10 octobre) à 3 (entre le 11 et le 17 octobre). S’agissant du taux de maitrise (le rapport entre les nouvelles infections et les guérisons), il est stable 1 point (sur un total possible de 1 les deux) pour le Sénégal.