Au Tchad, le chef de la diplomatie française se rend dans le camp de réfugiés d'Adré

« La France n’oublie aucune crise », a assuré Jean-Noël Barrot avant son départ. À peine arrivé au Tchad, le ministre des Affaires étrangères français doit se rendre dès ce jeudi 28 novembre dans la matinée à Adré, dans le nord du pays, ville frontalière avec le Soudan.



Je me rends aujourd'hui sur le continent africain, d'abord pour aller rencontrer au Tchad les populations réfugiées du Soudan, pays où se déroule aujourd'hui la crise humanitaire la plus grave de notre époque. Onze millions de personnes déplacées, plus de 25 millions de personnes souffrant d'insécurité alimentaire : une situation catastrophique, intolérable face à laquelle toute la communauté internationale doit se mobiliser. En avril dernier, à Paris, deux milliards d'euros d'engagement en soutien aux populations du Soudan ont été pris. J'irai sur place m'assurer que ces engagements sont bien suivis d'effets.



Le chef de la diplomatie française se rend sur place pour s’assurer que ces engagements sont pris. Et, ajoute Jean-Noël Barrot, pour appeler les autorités sur place à préserver l’accès aux convois humanitaire pour que cette aide puisse enfin parvenir aux populations concernées.