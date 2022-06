Au moins 20 jeunes retrouvés morts dans un night-club en Afrique du Sud

Les cadavres d'au moins 20 jeunes, morts sans blessure apparente, ont été découverts dans un bar d'un township d'East London, en Afrique du Sud. La police enquête sur les circonstances de ces décès, alors qu'aucune victime ne présente de blessure apparente.



Une macabre découverte a été faite, dimanche 26 juin, dans un night-club d'un township d'East London, en Afrique du Sud. Vingt corps ont été retrouvés dans cet établissement, selon un responsable des services de sécurité provinciaux.



"Trois blessés sont décédés à l'hôpital, et il en reste deux dans un état très critique", a indiqué sur une chaîne de télévision locale Weziwe Tikana-Gxothiwe, la cheffe du service de sécurité du gouvernement provincial. Les autorités avaient dans un premier temps évoqué 17 décès.



Les victimes sont âgées de 18 à 20 ans, a affirmé à l'AFP un porte-parole de la police provinciale, le général Thembinkosi Kinana.



"Aucun signe apparent de blessure"

Un responsable des services de santé provinciaux, Unathi Binqose, a écarté la possibilité d'une bousculade ou d'un mouvement de foule. "Il est difficile de penser qu'il s'agit d'une bousculade, car aucune victime ne présente de blessure ouverte visible", a-t-il affirmé par téléphone à l'AFP depuis les lieux de l'incident.



Selon le journal local DispatchLive, "les corps sont éparpillés, en travers des tables, sur des chaises et au sol", sans "aucun signe apparent de blessure". Sur les réseaux sociaux, certains évoquaient la possibilité d'une intoxication au gaz ou d'un empoisonnement collectif.



Les télévisions locales diffusaient en boucle des images de la foule des familles et des badauds rassemblés aux alentours de ce night club d'East London, une ville d'un million d'habitants située sur l'océan Indien, à quelque 700 km au sud de Johannesburg.



Avec AFP