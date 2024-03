Audience avec les patrons de presse : Macky Sall « efface » la dette fiscale et annule les redevances des entreprises de presse

La délégation de 15 personnes, composée de représentants de toutes les entreprises de presse, privées comme publiques, tous supports confondus, a rencontré le Président Macky Sall. Lors de l’audience, le patronat de la presse « a sensibilisé le président de la République sur le rôle éminent des médias dans la stabilité politique et sociale, la lutte contre les pandémies durant le Covid et antérieurement Ebola, le rôle dans les alternances politiques en 2000 et 2012... », peut-on lire dans un communiqué.



Le patronat a rappelé au chef de l’Etat que : « la presse a un rôle d'autant plus important à jouer dans le développement économique et social dans un pays où la majorité de la population est jeune et analphabète ».



A en croire le patronat, pour créer les conditions d'une presse républicaine, libre et indépendante, « la viabilité économique est une condition nécessaire ». Pour cela, soutient-il, « la participation de l'Etat est cruciale, notamment dans les allègements fiscaux pour tenir compte de la spécificité du secteur des médias ».



Autre objectif de cette rencontre,« la matérialisation des promesses du président de la République, à l'occasion du Conseil présidentiel sur la relance économique de septembre 2020, dans le contexte du Covid-19 ».



Le patronat de la presse a saisi l'occasion pour sensibiliser « le président de la République sur le rôle éminent des médias dans la stabilité politique et sociale, la lutte contre les pandémies durant le Covid et antérieurement Ebola, le rôle dans les alternances politiques en 2000 et 2012... La presse a un rôle d'autant plus important à jouer dans le développement économique et social dans un pays où la majorité de la population est jeune et analphabète ».



Prenant la parole, le président de la République Macky Sall « a réitéré sa promesse d'effacement de toutes les dettes fiscales des entreprises de presse pour toute la période antérieure au 31 décembre 2023. Cet effacement comprend également les redevances dues par les entreprises de presse à l'ARTP ».



Le Chef de l’Etat a également prôné « l'allègement des charges pour la presse, notamment en fixant un montant symbolique de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les frais de diffusion des télévisions sur la TNT ». Mieux encore, a décidé Macky Sall, « le manque à gagner pour TDS-SA, percepteur des frais de diffusion sur la TNT, sera compensé par une quote-part prélevée sur le montant de la subvention accordée aux entreprises de presse, en guise d'aide de l'Etat pour la rémunération de la mission de service publique des médias ». Dans ce sens, annonce le président sortant, « la subvention aux entreprises de presse, actuellement de 1.9 milliard, sera augmentée ».



À l'issue de l'audience, « le patronat de la presse a exprimé sa grande satisfaction au président de la République pour toutes ses décisions qui vont alléger la crise que subissent les médias sénégalais ».



Ayant eu gain de cause suite à leur demande de matérialisation des promesses de Macky Sall, le patronat de la presse informe qu’il « peut maintenant se tourner vers les défis de la matérialisation des conclusions des Assises nationales des médias avec tous les acteurs du secteur, la formation des journalistes et techniciens des médias, la digitalisation des médias, projets à soumettre au nouveau président élu et à son gouvernement, pour des entreprises de presse qui vont aller à la conquête du monde ».