Football : Leicester de retour en Premier League avant même d’avoir joué

Les Foxes de Jamie Vardy remontent en Premier League un an après l’avoir quitté. Grâce à la lourde défaite de Leeds chez les Queens Park Rangers (4-0), Leicester est promu sans même avoir joué.



Leicester City a été promu en première division anglaise ce vendredi 26 avril après la défaite de son concurrent Leeds United, sévèrement battu 4-0 à Londres sur le terrain des Queens Park Rangers (16e), lors de la 45e et avant-dernière journée de Championship.



Duel pour le titre avec Ipswich Town

Avec 94 points et encore deux matches à disputer, Leicester ne pourra pas être rattrapé par Leeds (90 pts, 1 match à jouer) dont la deuxième place, synonyme également d’accession directe en Premier League, est menacée par Ipswich, troisième avec un petit point de retard mais trois matches à disputer.



Les Foxes de l’entraîneur italien Enzo Maresca et du buteur Jamie Vardy, 16 réalisations cette saison, qui avait refusé des offres d’Arabie saoudite l’été dernier, retrouvent ainsi l’élite un an après avoir été relégués au deuxième échelon du football anglais. Pour leurs deux derniers matches de la saison ils se déplaceront à Preston (10e) lundi puis pourront fêter l’accession lors de la réception de Blackburn (19e) le 4 mai au King Power Stadium.



De son côté, Leeds pourrait perdre sa deuxième place dès samedi si Ipswich bat Hull (7e). Les joueurs Tractor Boys affronteront derrière Coventry, huitième, et Huddersfield, avant-dernier du championnat pour la dernière journée de la saison.



Pour espérer une montée en Premier League, Leeds devra s’imposer absolument face à Southampton (4e) et espérer des faux pas d’Ipswich Town.