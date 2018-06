(Audio) Accusations de l'imam Ndao :Me Assane Dioma Ndiaye sort de ses gongs et annonce une plainte

Les organisations de défense des droits de l’homme sont dans tous leurs états suite aux propos de l’Imam Aliou Ndao révélant avoir subi des actes de tortures durant sa détention provisoire. C’est d’ailleurs ce qui a motivé la plainte déposée auprès du Procureur de la République. Car, en dehors de l’aspect inhumain de la torture, affirme Me Ndiaye, le verdict qui sera prononcé le 19 juillet prochain pourrait être remis en question à cause de ces révélations, d’où la nécessité d’éclairer l’opinion, et que la justice puisse faire son travail. Audio