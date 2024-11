Audit des effectifs du personnel de la Santé : Mballo Dia Thiam dénonce un scandale et appelle à des sanctions

Mballo Dia Thiam, président de l'Alliance And Geusseum, a exprimé sa colère face aux irrégularités révélées par l'audit des effectifs du personnel du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Lors d'une intervention sur la RFM, il a exhorté les autorités à prendre des mesures pour sanctionner les responsables.



« Si le problème vient de la Direction de la Solde, il s’agit de fonctionnaires affectés au ministère de la Santé et de l’Action sociale et répartis dans des structures spécifiques. Chaque agent a un supérieur, et chaque responsable doit gérer les ressources humaines sous sa direction », a-t-il déclaré.



Dans ce cadre, selon lui, « il n'y a pas lieu de s'alarmer ; il s'agit simplement d’identifier les agents non conformes et de leur appliquer les sanctions appropriées ».



En ce qui concerne les contractuels du ministère, il a précisé que la responsabilité revient au ministre, car c'est lui qui délègue sa signature au directeur des ressources humaines.



« Avec la ligne budgétaire dédiée au recrutement du personnel, les embauches se font, mais, à l'exception du programme ISMEA (Investir dans la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent), elles ne se font ni par appel d’offres ni par concours, ce qui est un véritable problème. Si des agents sont absents ou perçoivent des salaires de façon indue, la réglementation doit être appliquée », a conclu Mballo Dia Thiam.



Pour rappel, face à la presse hier mercredi, le ministre de la Santé Dr Ibrahima Sy a mis en lumière des irrégularités significatives. « Un récent contrôle réalisé par la Direction de la Solde pour harmoniser les bases de données avec celles du MSAS a révélé l'irrégularité de 1 080 agents. Parmi eux 480 agents présents dans la base de données du MSAS mais absents de celle de la solde. 600 agents inscrits dans le fichier de la solde sont absents de la base du MSAS », a révélé le ministre de la Santé.



Parmi ces agents, dit-il, « 142 ont été retrouvés dans les structures de santé, tandis que 399 agents étaient payés depuis plus de dix ans sans exercer de fonction pour le ministère ».