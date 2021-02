Audit du fichier électoral: la méthodologie de travail des 4 experts présentée à la Commission politique

L’audit du fichier électoral a officiellement démarré le mercredi 17 février 2021. Les quatre (4) auditeurs, tous de nationalités étrangères, ont rencontré dans un hôtel de la place, les membres du Comité de suivi de la Commission politique du Dialogue national. A l’occasion, ils ont présenté leur méthodologie de travail qui a été discutée et amendée.



Selon Source A, qui livre l’information, les experts ont pris l’engagement de rencontrer, chaque semaine, les membres du Comité de suivi. Et de faire des descentes dans plusieurs contrées de l’intérieur du pays.



Le journal rappelle que le démarrage des travaux de l’audit a été retardé parce que l’un des neuf experts ( 5 évaluateurs et 4 auditeurs), en l’occurrence le biomètre avait rendu le tablier.