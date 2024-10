Audit sur la gestion des finances publiques : Le FMI collabore avec le Sénégal pour évaluer l'impact macroéconomique (porte-parole)

Alors que la dégradation de la note économique du Sénégal, abaissée de Ba3 pays stable à B1 pays sous surveillance par l'agence Moody's, suscite des débats, le Fonds monétaire international (FMI) a exprimé son soutien au gouvernement sénégalais.



Lors d'une déclaration relayée sur son compte X, Julie Kozack, porte-parole du FMI, a indiqué que l'institution accompagne actuellement le gouvernement sénégalais dans un audit approfondi des finances publiques. Cette initiative vise à clarifier la situation financière du pays et à renforcer la transparence.



« Nous nous félicitons de l'audit général des finances publiques au Sénégal et de l'engagement du gouvernement d'une gouvernance solide et de la transparence budgétaire. Les autorités ont communiqué les résultats préliminaires des audits à notre équipe qui collaborera étroitement avec elles dans les semaines à venir pour évaluer l'impact macroéconomique et définir les prochaines étapes », a-t-elle déclaré.



Cette intervention intervient dans un contexte où les nouvelles autorités sénégalaises ont révélé l'existence de 2 000 milliards FCFA de dette cachée, non comptabilisée dans les rapports précédents. Ce chiffre, révélé par le nouveau ministre de l'Économie, Abdourahmane Sarr, lors d'une conférence de presse, a provoqué un choc, soulignant des écarts importants dans la gestion des finances publiques sous le gouvernement précédent.



A noter que le Sénégal a déjà entamé des réformes économiques pour stabiliser la situation. Parmi ces mesures figurent une gestion des finances publiques, une réduction de certaines dépenses et une optimisation des ressources fiscales.



Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, a réaffirmé la volonté du gouvernement d'améliorer la gouvernance financière du pays, notamment en renforçant l'intégrité de la gestion de la dette, du budget et de la trésorerie de l'État.



À ce titre, le ministre déclare qu’une « communication transparente et responsable sera instaurée pour maintenir la confiance des partenaires financiers ».