Audition des «junglers»: la difficile quête de vérité de la justice gambienne

Pour sa dernière audition avant une pause estivale, la Commission vérité et réconciliation s'est heurtée à un mur. Le mur du mensonge. Le « jungler » qui était interrogé a rendu la journée très pénible pour ses interrogateurs et les familles des victimes. Le message que voulait faire passer le ministre de la Justice en libérant trois junglers - dites la vérité et vous pourrez être libérés - n'a pas été entendu par tout le monde.