Audition sur l’affaire Pétrotim: "C’est l’Etat qui veut rendre assez compliqué le dossier", estime Birahim Seck

Le coordonnateur du Forum civil, Biram Seck, a été auditionné ce jeudi, par le doyen des juges, Samba Sall, dans l’affaire Pétrotim. À sa sortie, il a exhorté les autorités à aller jusqu’au bout.



« Je suis arrivé à 9h30, l’heure de la convocation. Je suis sorti 55 minutes après en faisant application du principe selon lequel : « Tout ce qui se conçoit bien, s’annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément » », a déclaré d’emblée le coordonnateur du Forum civil à sa sortie d’audience avec le doyen des juges.



Selon Birahim Seck, le dossier n’est pas compliqué d’autant plus qu’il y a une réglementation et des faits. « La rencontre avec le doyen des juges a été intéressante. Nous avons échangé sur le dossier, il a posé des questions et j’ai répondu. C’est l’Etat qui veut rendre assez compliqué le dossier. Mais il n’est pas compliqué ».



« Dans ce dossier, il y a certains aspects qui doivent être traités par des plateformes où l’on doit réunir impérativement des financiers, des fiscalistes, des juristes et d’autres acteurs »; avait tenu déclaré M. Seck, lors de son audition avec la Division des investigations criminelles (Dic).



À noter que l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye sera lui aussi auditionné ce mardi.