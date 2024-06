Autopont Lobath Fall et autres ouvrages routiers : des individus s'adonnent au vol d'écrous et autres actes de vandalisme (AGEROUTE)

Dans un communiqué datant le 26 juin 2024, l'agence de gestion des routes (AGEROUTE) fustige avec véhémence des actes de vandalisme perpétrés sur certains ouvrages routiers, notamment au niveau de l'autopont Lobath Fall. Sur la note prarvenue à PressAfrik, la direction de l'agence relate, "il nous a été donné de constater au niveau de l'autopont de Lobath Fall des actes de vandalisme et de vols consistant à l'enlèvement des écrous de liaison des pile aux semelles de l'ouvrage".



Pis, ajoutent les autorités de l'AGEROUTE, ces actes "d'incivisme et d'indiscipline" sont enregistrés dans la quasi-totalité des ouvrages. Et ces actes selon la direction de l'agence peuvent avoir "des conséquences dommageables pour des populations et des usagers, occasionnant une dégradation prématurée des ouvrages".



Par conséquent, "ces actes répréhensibles feront l'objet d'une application de la loi, dans toute sa rigueur et pour punir les auteurs", a précisé la direction générale.