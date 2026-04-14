Autoroute Ila Touba : un agent de police perd la vie dans un accident

Un accident mortel s’est produit ce mardi 14 avril 2026 sur l’autoroute Ila Touba. Un agent de police de la brigade de recherches du commissariat spécial de Touba, a perdu la vie dans ce drame.



Selon des informations, le policier aurait perdu le contrôle de son véhicule, une Peugeot 406, avant de heurter violemment le terre-plein central. Inconscient après l’impact, il a succombé à ses blessures.



Son corps a été acheminé à l'hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba.