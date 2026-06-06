Parcelles Assainies : Un individu déféré au parquet pour actes contre nature sur mineur de 13 ans et pédophilie

Le commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies a déféré, le vendredi 5 juin 2026, un individu au parquet. Il est poursuivi pour actes contre nature sur mineur et pédophilie, selon un communiqué de la Police nationale.



Cette procédure fait suite à une plainte déposée le 23 mai 2026 par une dame contre son propre frère, domicilié à la Cité Damel. La plaignante a expliqué aux enquêteurs avoir été alertée par son fils âgé de 7 ans, qui se plaignait de vives douleurs anales. Elle a immédiatement conduit l'enfant à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Le médecin traitant a délivré un certificat médical attestant formellement de déchirures anales récentes.



Convoqué dans le cadre de l'enquête, le suspect a d'abord nié en bloc les faits, rejetant toute accusation d'agression sexuelle sur son neveu. Mais lors d'une confrontation rigoureuse organisée au commissariat en présence de sa mère, la jeune victime a réitéré ses déclarations. L'enfant a décrit avec précision le mode opératoire et les positions que son oncle lui imposait pour abuser de lui.



Les investigations ont par ailleurs révélé d'autres comportements déviants du suspect au sein du domicile familial. Des témoignages de proches, rapportés aux enquêteurs, indiquent que le mis en cause imposait régulièrement des rapports sexuels aux différentes femmes de ménage employées dans la concession. Le suspect a cette fois-ci reconnu ces faits d'abus de faiblesse.



Au terme de sa garde à vue, l'homme a été présenté au procureur de la République près le Tribunal de grande instance (TGI) de Dakar.