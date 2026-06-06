« Quand la vérité des textes devient une affaire de camps », par Dr Ibrahima Ndiaye

Une démocratie repose sur une idée simple : nul n'est censé ignorer la loi. Mais encore faut-il que la loi soit clairement identifiable, accessible et incontestable.



Les récents débats autour des textes de loi, du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale et des procédures parlementaires ont mis en lumière une réalité préoccupante : dans notre espace public, il devient parfois difficile de savoir quelle est la véritable référence juridique.



À écouter certains débats, chacun semble disposer de sa propre source, de sa propre version des textes et, parfois, de sa propre vérité. Juristes, députés, chroniqueurs, universitaires et responsables politiques invoquent des dispositions qui ne concordent pas toujours. Le citoyen assiste alors à un spectacle déroutant où la certitude des uns se heurte à celle des autres, sans qu'une autorité documentaire incontestable ne vienne définitivement trancher la controverse.



L'épisode récent lié aux débats sur les articles 29 et 30 a illustré cette situation de manière particulièrement frappante. Les incohérences relevées et les interrogations soulevées ont attiré l'attention de nombreux observateurs sur une question essentielle : celle de l'intégrité et de l'authenticité des textes qui fondent notre ordre juridique.



Le dernier exemple en date est intervenu lors de l'émission MNF diffusée sur 7TV.À une question précise portant sur la possibilité d'inscrire un point à l'ordre du jour dans le cadre d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, une réponse a été apportée par l'invité de l'émission, l'Honorable Tafsir Thioye. Quelques instants plus tard, la journaliste Maïmouna Ndour Faye relançait le débat en évoquant l'existence d'avis divergents et d'interprétations différentes sur cette même disposition.



L'intérêt de cette séquence ne réside pas dans le fait qu'un journaliste ou un invité puisse se tromper. L'erreur est humaine et le débat démocratique implique naturellement la contradiction. Ce qui interpelle davantage, c'est qu'une question de procédure pourtant encadrée par des textes puisse donner lieu à autant de lectures divergentes. Comment expliquer qu'une règle censée être écrite, publiée et accessible produise autant d'interprétations contradictoires ?



Cette situation révèle un problème plus profond que la simple polémique du moment. Elle met en évidence une difficulté récurrente à garantir une référence juridique unique, fiable et incontestée. Le plus préoccupant est que ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui.



Depuis plusieurs années, les controverses autour des textes officiels, des procédures administratives ou des actes institutionnels se répètent avec une régularité inquiétante. Leur récurrence ne permet plus de les considérer comme de simples incidents techniques.



Elle révèle un déficit de rigueur dans la production, la conservation, la diffusion et la sécurisation des documents publics.



À force de tolérer l'approximation, nous avons fini par banaliser ce qui devrait être au contraire une exigence absolue : l'exactitude. Or, un État ne peut fonctionner dans l'à-peu-près.



La sécurité juridique exige des textes fiables. La confiance institutionnelle exige des archives fiables. La démocratie exige des références fiables. Lorsque même les chercheurs, les juristes et les intellectuels peinent à établir avec certitude quelle version d'un texte fait foi, comment demander au citoyen ordinaire de s'y retrouver ?



La conséquence est prévisible : faute de pouvoir s'appuyer sur une vérité documentaire claire, beaucoup finissent par se réfugier derrière leur appartenance politique. On ne croit plus un texte parce qu'il est exact. On croit celui qui le cite parce qu'il appartient à notre camp. La vérité juridique devient alors secondaire. L'appartenance partisane devient déterminante.



C'est précisément à ce moment que le débat public cesse d'être un exercice de raison pour devenir un affrontement de convictions. La question qui se pose aujourd'hui dépasse donc largement le cadre des articles 29 et 30 ou d'une controverse parlementaire passagère.



Elle concerne la qualité même de notre gouvernance. Une nation qui aspire à la souveraineté, à l'excellence institutionnelle et au développement durable ne peut se permettre de traiter avec légèreté la question de l'intégrité documentaire. La rigueur n'est pas un détail administratif.



Elle constitue le socle sur lequel reposent la crédibilité de l'État, la confiance des citoyens et la solidité des institutions. Car lorsqu'un peuple commence à douter de l'authenticité de ses textes, il finit inévitablement par douter de ceux qui les produisent. Et lorsqu'un État peine à garantir l'intégrité de ses propres documents, ce n'est plus seulement un texte qui est contesté. C'est la parole publique elle-même qui perd de son autorité.



Dr Ibrahima Ndiaye

Le Citoyen