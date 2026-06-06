ASECNA : l'Intersyndicale des travailleurs sénégalais lève son préavis de grève du 8 juin

L’Intersyndicale des travailleurs sénégalais de l’ASECNA a annoncé la suspension du mot d’ordre de grève de 24 heures qui devait être observé le 8 juin 2026. La décision a été prise à la majorité lors d’une Assemblée générale extraordinaire tenue le 5 juin, à la suite d’avancées jugées significatives dans la prise en charge des revendications portées par les organisations syndicales.



Dans un communiqué rendu public, l’Intersyndicale souligne notamment la mise en place effective d’un mécanisme d’allocation des ressources garantissant le paiement régulier des montants dus aux travailleurs, ainsi que l’apurement intégral des arriérés liés à l’Indemnité de Sécurité Aérienne (ISA).



Les travailleurs saluent également l’engagement des plus hautes autorités de l’État en faveur d’une réponse globale et concertée aux préoccupations du secteur du transport aérien. Cette dynamique ouvre la voie à de larges concertations entre les différentes parties prenantes afin d’aboutir à des solutions durables.



La suspension du mouvement social intervient aussi dans un contexte marqué par la prise en compte, par la Direction générale de l’ASECNA, de plusieurs préoccupations relatives au renouvellement des équipements, à la résorption des effectifs et à l’amélioration des conditions opérationnelles.



L’Intersyndicale indique toutefois que cette suspension reste conditionnée à la mise en œuvre effective et immédiate des engagements pris. Elle appelle la tutelle à maintenir la dynamique actuelle afin de parvenir à un règlement durable, structurel et définitif des revendications des travailleurs.



Dans cette perspective, les organisations syndicales demandent la création rapide d’un comité ad hoc de suivi regroupant les représentants des syndicats, de la Direction générale de l’ASECNA et des autorités de tutelle. Cette instance sera chargée de veiller à l’exécution des engagements convenus et au bon déroulement des négociations à venir.