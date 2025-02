Autoroute Ila Touba : une collision entre deux véhicules fait cinq morts et un blessé

Cinq (5) morts et un (1) blessé léger c’est le bilan de l’accident survenu ce vendredi sur l’autoroute Ila Touba, entre Bambey et Khombole.



L’accident implique un véhicule de type 4×4 et une Peugeot 407 qui sont entrés en collision.

Alertée, la Gendarmerie de Khombole s’est rendue sur les lieux pour procéder aux premiers constats. Les causes du drame sont pour l’heure inconnues. Selon la RTS, une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités.