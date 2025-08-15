Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
147 migrants irréguliers secourus au large de Sangomar par le PHM NIANI
Le patrouilleur hauturier PHM NIANI a intercepté une pirogue en détresse jeudi, à environ 92 km des côtes de Sangomar. À son bord, 147 candidats à l’émigration irrégulière, en situation de vulnérabilité, ont été secourus par les équipes de la marine sénégalaise.  
 
Après leur sauvetage, les migrants ont été ramenés à la Base navale Amiral Faye Gassama, où ils ont été pris en charge par les autorités compétentes pour les procédures administratives et sanitaires habituelles.  
Aminata Diouf

Vendredi 15 Août 2025 - 12:35


