147 migrants irréguliers secourus au large de Sangomar par le PHM NIANI

Le patrouilleur hauturier PHM NIANI a intercepté une pirogue en détresse jeudi, à environ 92 km des côtes de Sangomar. À son bord, 147 candidats à l’émigration irrégulière, en situation de vulnérabilité, ont été secourus par les équipes de la marine sénégalaise.

Après leur sauvetage, les migrants ont été ramenés à la Base navale Amiral Faye Gassama, où ils ont été pris en charge par les autorités compétentes pour les procédures administratives et sanitaires habituelles.