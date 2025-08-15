Rapport du Département d’État américain 2024 sur le Sénégal : des cas de torture et de mauvaises conditions carcérales relevés

« Des organisations de défense des droits de l’homme ont signalé des cas de mauvais traitements physiques infligés par les autorités, notamment l’usage excessif de la force ainsi que des traitements cruels et dégradants dans les prisons et les centres de détention, y compris les fouilles à nu et les méthodes d’interrogatoire », lit-on dans le document.



Selon les informations du Département d’État américain, « la police locale aurait contraint des détenus à dormir à même le sol, dirigé des lumières vives sur eux, les aurait frappés avec des matraques et les aurait maintenus dans des cellules avec un accès minimal à l’air frais ».



Conditions dans les prisons et centres de détention



Le document relève également que certaines conditions dans les prisons et centres de détention étaient dures et menaçaient la vie des détenus, en raison de pénuries alimentaires, de la surpopulation, de mauvaises conditions sanitaires et de soins médicaux inadéquats.



Concernant la surpopulation carcérale, le rapport cite en exemple la principale prison de Dakar, Rebeuss, qui « accueillait plus du double du nombre de détenus pour lequel elle avait été conçue ».



Le texte souligne que les conditions des détenues étaient généralement meilleures que celles des détenus.

Dans un rapport sur les droits humains au Sénégal pour l’année 2024, le Département d’État américain signale qu’il y a eu des rapports crédibles selon lesquels les forces de sécurité auraient eu recours à la torture.