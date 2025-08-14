Ndiaga Sylla intègre l’équipe centrale d’observation électorale de la CEDEAO

L’expert électoral sénégalais Ndiaga Sylla a officiellement intégré l’équipe centrale d’observation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) après avoir reçu son accréditation, à l’issue d’une session de formation organisée du 11 au 14 août 2025 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.



Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, « cette formation, tenue en partenariat avec l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA), a rassemblé 14 experts issus de sept pays : Sénégal, Ghana, Gambie, Liberia, Nigeria, Togo et Burkina Faso ».



Président du Dialogue citoyen et figure de la société civile sénégalaise, Ndiaga Sylla est reconnu pour « son engagement en faveur de la transparence et de l’intégrité électorale ». Ancien membre du comité de veille et de suivi mis en place par le gouvernement sénégalais en 2010, il a collaboré avec des partenaires internationaux de premier plan, dont « l’Union européenne (UE), l’International Foundation for Electoral Systems (IFES), le National Democratic Institute (NDI) et International IDEA ».



D’après la CEDEAO, « cette équipe centrale d’observation jouera un rôle clé dans le suivi, l’analyse et l’évaluation des processus électoraux dans la région, afin de renforcer la démocratie et la stabilité politique ».