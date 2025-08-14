Kolda – Hôtel Hobbe : les travailleurs en grève pour exiger le paiement des arriérés de salaires

« Depuis deux ans, les salaires ne sont plus régulièrement payés. On nous doit entre quatre et six mois. Nous en avons marre », a fulminé le porte-parole du personnel, Hamadou Baldé, qui exige le règlement intégral des sommes dues. « Nous ne sommes plus prêts à travailler dans ces conditions », a-t-il martelé.

Selon le gestionnaire de l'hôtel Alpha Diallo, le mouvement a commencé la veille par un arrêt de travail, une action qui a contraint la direction à transférer tous les clients vers un autre hôtel de la ville.

Dans ses explications M. Diallo, a reconnu l’existence des arriérés. Il a toutefois appelé à la patience, promettant de régler la situation à la fin du mois d'août au plus tard», et affirmant que le comptable essaierait d’intervenir dès la semaine prochaine.

Une promesse qui n’a pas convaincu les employés. Ceux-ci maintiennent leur position : ils resteront bras croisés tant que leurs salaires ne seront pas payés. Une impasse qui risque de prolonger la paralysie de l’hôtel et de mettre en péril ses activités, si aucun compromis n’est trouvé rapidement.

Les travailleurs de l’hôtel Hobbe de Kolda (sud) sont montés au créneau pour dénoncer ce qu’ils qualifient de situation intenable. Réunis face à la presse ce jeudi 14 août, ils ont exprimé leur profonde exaspération face aux arriérés de salaires qui s’accumulent.