Célébration de l'Assomption à Kolda : l’exiguïté de la paroisse-cathédrale refait surface

Cette situation, qui se reproduit à chaque grande célébration chrétienne, trouve son origine dans la capacité limitée de l’édifice, construit en 1951, en pleine période coloniale. À l’époque, la population locale et le nombre de fidèles catholiques étaient bien inférieurs à ceux d’aujourd’hui.

Face à cette réalité, les voix s’élèvent pour réclamer l’extension de l’église. Fidèles et responsables paroissiaux appellent à une intervention rapide, notamment à travers le Programme spécial d’aménagement et de modernisation des villes religieuses mis en œuvre par l’État. Ils espèrent qu’une solution durable permettra enfin d’accueillir dignement l’ensemble des fidèles lors des grandes célébrations.

La fête de l’Assomption a une nouvelle fois mis en lumière un problème devenu récurrent pour la communauté catholique de Kolda : l’exiguïté de la paroisse-cathédrale. Ce 15 août, l’enceinte du lieu de culte était entièrement remplie, obligeant de nombreux fidèles à s’installer dans la cour pour assister à la messe, faute de place à l’intérieur.