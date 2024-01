Autoroute Mbour-Fatick-Kaolack: le tronçon Mbour-Thiadiaye ouvert provisoirement à la circulation à partir de février (communiqué)

« Le tronçon autoroutier Mbour-Thiadiaye, prolongement de l’autoroute AIBD Mbour, sera ouvert de façon provisoire et gratuite, pour une période de deux mois, à partir du jeudi 1er février 2024 à partir de 09 heures », indique le document.



Selon le document, ce tronçon s’inscrit dans le cadre du projet de construction de l’autoroute Mbour-Fatick- Kaolack, piloté par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, par le biais de AGEROUTE Sénégal.



« Les usagers en provenance de l’autoroute AIBD-Mbour ou de la route nationale numéro 1 pourront rallier Thiadiaye par l’autoroute à partir du giratoire de l’échangeur de Keur Balla Lô à Malicounda et en passant à l’intérieur de la gare de péage de Mbour. Un ticket d’identification sera remis à l’utilisateur en provenance de Thiadiaye, qu’il présentera à la sortie de la gare de péage de Mbour », poursuit le communiqué.



La préfecture de Mbour précise que « des schémas indiqueront l’entrée et la sortie du tronçon autoroutier Mbour-Thiadiaye au niveau de l’échangeur de Mbour » et recommande aux usagers « le respect strict des limitations de vitesses et des consignes ».