Autoroute à péage Dakar-Kaolack : le ministère des Transports dément toute ouverture

Le ministère des Transports terrestres et aériens a formellement démenti la publication, datée du 5 octobre 2025, annonçant l’ouverture du tronçon Dakar-Kaolack de l’autoroute à péage.



Dans un communiqué publié ce lundi 6 octobre, le ministère précise qu’il s’agit d’une « information erronée ».





« À ce jour, aucune décision officielle n'a été prise concernant l'ouverture dudit tronçon. Les services compétents poursuivent actuellement l'évaluation de l'état d'avancement des travaux », lit-on dans le document.



Le ministère des Transports souligne que toute annonce relative à la mise en service de cette infrastructure fera l'objet d'une communication officielle à travers les canaux habituels du Ministère.



Il appelle par ailleurs la population à la plus grande vigilance face aux informations non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes en ligne.



Pour obtenir des informations fiables et à jour concernant les projets et infrastructures de transport, le ministère recommande de consulter son site officiel ou ses communiqués de presse authentiques.